 Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince... – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...

    Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'le eşleşti, kura sırasında Fikret Orman'ın yüz ifadesi gözlerden kaçmadı!

    Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndan namağlup lider çıkan Beşiktaş, son 16 turunda Alman devi Bayern Münih'le eşleşti.

    Kurada Basel, Sevilla ve Shakhtar Donetsk gibi diğerlerine nazaran daha zayıf bir takım yerine Bayern Münih gibi zorlu bir ekibin gelmesi, siyah beyazlı ekibin başkanı Fikret Orman'ı da pek memnun etmedi.

    Sosyal medyada da gündeme oturan zorlu eşleşme sonrası Fikret Orman'ın yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:10
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