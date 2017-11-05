Ege'de büyük düello
Şampiyonlar Ligi’nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, Süper Lig’deki zirve yarışından kopmamak isteyen Göztepe ile İzmir’de karşı karşıya geliyor
CANER VE JAHOVİC CEZALI
BEŞİKTAŞ'ta PFDK tarafından 6 maç men cezası verilen Caner Erkin, Alanyaspor maçında olduğu gibi bugün de forma giyemeyecek. Göztepe'de de geçen haftaki Kasımpaşa maçının ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen, Gomis'le birlikte ligin en golcü (11) ismi olan Jahovic bugün yok. Siyahbeyazlılarda Atiba, Tosic, Tolgay ve Gökhan Gönül'ün hafif sakatlıkları bulunurken; İzmir temsilcisinde de Hakan Çinemre'nin sakatlığı sürüyor. Kosanovic ve Peybernes'in durumları belirsiz.
ESKİ TAKIMLARINA RAKİPLER
DAHA önce Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, bu kez deneyimli teknik adama rakip olacak. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda yer alan kaleci Günay Güvenç, Ömer Şişmanoğlu, Tanju Kayhan ve genç futbolcu Muhammed Enes Durmuş da daha önce Beşiktaş'ta forma giymişti.
TUNA'YA ÖZEL SÜRPRİZLER
İZMİR'de ligin dişli takımlarından Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in korkusu eski yardımcısı Tamer Tuna. Tecrübeli hoca, Beşiktaş'ı iyi tanıması ve en ufak açıklarını bile bilmesi yüzünden oyuncularına uyarılarda bulundu. Eski yardımcısına sürprizler hazırlayan Şenol Güneş'in hem rotasyon deneyeceği hem de farklı oyun planları ile sahaya çıkarak Tuna'nın kendilerine karşı önlem almasını engellemeye çalışacağı bildirildi.
İKİ takım arasında Süper Lig'de yapılan son 8 maçta fileler toplam 38 kez havalandı. Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 26, Göztepe ise 12 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş- Göztepe rekabetindeki son 8 randevuda maç başına gol ortalaması 4,75 olarak gerçekleşti.
CİDDİYE ALMAK
BU akşamki mücadelede en ilginç olan şey Tamer Tuna ile Şenol Güneş'in karşı karşıya gelmesi. Pek çok Beşiktaş otoritesi; iki yıl üst üste gelen şampiyonlukta, saha içi ve dışı dengelerin oluşumunda Tamer hocanın önemli rol oynadığını iddia ediyorlar. Bu sezon Avrupa'da gelen başarıya rağmen, ligdeki performans Beşiktaş'ın Tamer Tuna'nın boşluğunu dolduramadığını işaret ediyor. Şenol Güneş; Tuna'nın gidişinin ardından onun konumuna herhangi bir isim istemeyerek, bence hata etti. Tamer Tuna'nın Beşiktaş'ın başarısında çok büyük rol oynadığı görüşünde olmasam da, Şenol hocanın teknik ekibinin zayıfladığına eminim. Beşiktaşlı oyuncular bu maçı bir Şampiyonlar Ligi maçı kadar ciddiye almazlarsa, Jahovic'ten yoksun olsa da Göztepe büyük bir darbe indirebilir.
Mini yorum: Serkan Korkmaz
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:47
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
Ege'de büyük düello haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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