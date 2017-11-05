Ege'de büyük düello

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında bugün İzmir'de müthiş bir heyecan yaşanacak... Bir tarafta Devler Ligi'nde yoluna namağlup olarak devam eden Kara Kartal, diğer yanda Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Ege temsilcisi Göztepe... Bornova Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Siyah-beyazlılar, ligde 4 haftalık puan kaybını 10. haftada Alanyaspor'u 2-1 yenerek sonlandırırken; Göztepe ise Süper Lig'de son 2 haftada sadece 1 puan alabildi. 14 yılı aşkın süre sonra karşılaşacak rakipler, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.BEŞİKTAŞ'ta PFDK tarafından 6 maç men cezası verilen Caner Erkin, Alanyaspor maçında olduğu gibi bugün de forma giyemeyecek. Göztepe'de de geçen haftaki Kasımpaşa maçının ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen, Gomis'le birlikte ligin en golcü (11) ismi olan Jahovic bugün yok. Siyahbeyazlılarda Atiba, Tosic, Tolgay ve Gökhan Gönül'ün hafif sakatlıkları bulunurken; İzmir temsilcisinde de Hakan Çinemre'nin sakatlığı sürüyor. Kosanovic ve Peybernes'in durumları belirsiz.DAHA önce Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, bu kez deneyimli teknik adama rakip olacak. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda yer alan kaleci Günay Güvenç, Ömer Şişmanoğlu, Tanju Kayhan ve genç futbolcu Muhammed Enes Durmuş da daha önce Beşiktaş'ta forma giymişti.ligin dişli takımlarından Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta,. Tecrübeli hoca, Beşiktaş'ı iyi tanıması ve en ufak açıklarını bile bilmesi yüzünden oyuncularına uyarılarda bulundu. Eski yardımcısınahazırlayan Şenol Güneş'in hemdeneyeceği hem de farklı oyun planları ile sahaya çıkarak Tuna'nın kendilerine karşı önlem almasını engellemeye çalışacağı bildirildi.İKİ takım arasında Süper Lig'de yapılan son 8 maçta fileler toplam 38 kez havalandı. Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 26, Göztepe ise 12 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş- Göztepe rekabetindeki son 8 randevuda maç başına gol ortalaması 4,75 olarak gerçekleşti.BU akşamki mücadelede en ilginç olan şey Tamer Tuna ile Şenol Güneş'in karşı karşıya gelmesi. Pek çok Beşiktaş otoritesi; iki yıl üst üste gelen şampiyonlukta, saha içi ve dışı dengelerin oluşumunda Tamer hocanın önemli rol oynadığını iddia ediyorlar. Bu sezon Avrupa'da gelen başarıya rağmen, ligdeki performans Beşiktaş'ın Tamer Tuna'nın boşluğunu dolduramadığını işaret ediyor. Şenol Güneş; Tuna'nın gidişinin ardından onun konumuna herhangi bir isim istemeyerek, bence hata etti. Tamer Tuna'nın Beşiktaş'ın başarısında çok büyük rol oynadığı görüşünde olmasam da, Şenol hocanın teknik ekibinin zayıfladığına eminim. Beşiktaşlı oyuncular bu maçı bir Şampiyonlar Ligi maçı kadar ciddiye almazlarsa, Jahovic'ten yoksun olsa da Göztepe büyük bir darbe indirebilir.