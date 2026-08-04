Potanın Perileri hazırlığa başladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, çalışmalarına başladı. Ay-yıldızlı takım, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Türkiye, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile mücadele edecek.
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