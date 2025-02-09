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Haberler Basket Kadın Milli Romanya-Türkiye basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Kadın Basketbol Takımı

Romanya-Türkiye basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Kadın Basketbol Takımı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Kadın Milli Basketbol Takımımız, son maçında Romanya'ya konuk olacak. Maçın yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Romanya-Türkiye basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 15:50
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Romanya-Türkiye basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Kadın Basketbol Takımı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, Romanya ile karşı karşıya gelecek. Romanya'da yapılacak kritik müsabaka öncesinde birçok detay araştırılıyor. Peki, Romanya-Türkiye basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Potanın Perileri, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi son eleme maçına çıkacak. Kadın Milli Basketbol Takımı, F Grubu'ndaki 6i ve son karşılaşmasında Romanya'ya konuk olacak.

Elemelerde oynadığı 5 maçı da kazanan milli takım, grup liderliğini garantileyerek şampiyonaya katılma hakkı elde etti. 5 müsabakada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Romanya ise üçüncü sırada bulunuyor.

Kadın Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Alperi Onar ve Olcay Çakır Turgut, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Ploieşti kentindeki Olimpia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 19.00'da başlayacak. Maç, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

2005'ten bu yana tüm Avrupa Şampiyonalarına katılan Potanın Perileri, tarihinde 11. kez organizasyonda boy gösterecek.

Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğindeki turnuva 18-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

ROMANYA TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

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