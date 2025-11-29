A Milli Erkek Basketbol Takımı İsviçre'ye konuk olacak

CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında yarın İsviçre'ye konuk olacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 10:18
Fribourg kentindeki Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Türkiye, Dünya Kupası yolunda sahasında çıktığı ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, İsviçre'ye de üstünlük kurarak 2'de 2 yapmaya çalışacak.

İsviçre ise C Grubu'ndaki ilk maçında ilk yarısını 57-34 önde tamamlamasına karşın Sırbistan'a deplasmanda 90-86 mağlup oldu.

Milli takımın Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlanan Onuralp Bitim, aday kadrodan çıkarıldı. Muhsin Yaşar ile Yiğit Onan ise İsviçre müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Kenan Sipahi, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Beşiktaş GAİN), Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Sertaç Şanlı (Dubai Basketbol), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR)

