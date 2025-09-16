CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli 12 dev ruhu geri geldi

12 dev ruhu geri geldi

Dev turnuvanın en iyi 5’ine seçilen Alperen Şengün, “12 Dev Adam ruhu geri döndü. Biz tekrar buraya geleceğiz. Daha genç takımız. Sözümüzü tutacağız. Kupayla döneceğiz” dedi

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
12 dev ruhu geri geldi

EuroBasket 2025'in en iyi 5'ine seçilen Alperen Şengün havalimanında açıklama yaptı. NBA patentli yıldızımız, "Hepinize tüm destekleriniz için teşekkürler. Çok istedik, inandık, kenetlendik, aile olduk ama olmadı. Uzun yıllar sonra böyle bir başarı elde ettiğimiz için mutluyuz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Biz tekrar buraya geleceğiz. Daha genç takımız. Sözümüzü tutacağız. Kupa ile döneceğiz" dedi.

Buruk'tan Osimhen kararı! Yüzde 10...
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
DİĞER
Ahmet Çakar'dan Okan Buruk için dikkat çeken sözler! "Geleceğini belirleyecek maraton başlıyor"
İsrail Gazze'de kara harekatına başladı! ABD basını yazdı
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu!
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:03
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:02
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! 00:50
UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! 00:50
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? 00:50
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! 00:50
Daha Eski
Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! 00:50
Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik 00:50
Rize'de 3 puanı 90+3'te aldı! Rize'de 3 puanı 90+3'te aldı! 00:50
Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik 00:50
Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto! Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto! 00:50
Haaland’dan Altay itirafı! “Herkes bunu bilir” Haaland’dan Altay itirafı! “Herkes bunu bilir” 00:50