12 dev ruhu geri geldi

EuroBasket 2025'in en iyi 5'ine seçilen Alperen Şengün havalimanında açıklama yaptı. NBA patentli yıldızımız, "Hepinize tüm destekleriniz için teşekkürler. Çok istedik, inandık, kenetlendik, aile olduk ama olmadı. Uzun yıllar sonra böyle bir başarı elde ettiğimiz için mutluyuz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Biz tekrar buraya geleceğiz. Daha genç takımız. Sözümüzü tutacağız. Kupa ile döneceğiz" dedi.