Ergin Ataman'dan İsveç maçının başlangıç saatine tepki! "İsterlerse 03.00'te oynayalım..."

A Milli Takım'ımızın koçu Ergin Ataman, son 16 etabında oynayacağımız İsveç maçı öncesinde soruları yanıtladı.

İŞTE O SÖZLER:

"Şu anda tek hayalim madalya için ilerlemek. Sırbistan maçı çok keyifliydi ama artık geride kaldı. Şimdi sadece yarın İsveç maçını kazanmayı ve çeyrek finale çıkmayı düşünüyorum."

Soru: Grup aşamasında 5'te 5 yapmanız eleme turu için size ne kadar moral verdi? Ve takımınızın potansiyeli hakkında ne söylüyor? Bu madalya kalibresinde bir takım mı?

"Aslında biz takımımızın potansiyelini gördük. Ben bu potansiyeli biliyordum ama bütün maçlarda kusursuz oynadık. Savunmada da, hücumda da mükemmeldik. Topu çok iyi dolaştırdık, sürekli paylaştık. Özellikle de EuroBasket'in favorisi Sırbistan'a karşı inanılmaz bir maç çıkardık. Yani son 16 maçına hazırız. Umarım çeyrek finale, oradan da finale kadar ilerleriz."

"Burada hoşuma gitmeyen tek şey, FIBA'nın grubunu birinci bitiren bize karşı saygısızlığı. Grubu namağlup lider bitirdik ama yarınki maçı sabah 12:00'de oynamak zorundayız. Bu gerçekten saçmalık. 15 gündür buradayız ve en kritik maçımızı öğlen 12:00'de oynamamız gerekiyor. Ama yine de fark etmez. İsterlerse 03.00'te oynayalım, kimse bizi madalya hedefine yürümekten alıkoyamaz."