CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli Türkiye 96-85 Karadağ | MAÇ SONUCU - ÖZET (Milliler son hazırlık maçından zaferle ayrıldı)

Türkiye 96-85 Karadağ | MAÇ SONUCU - ÖZET (Milliler son hazırlık maçından zaferle ayrıldı)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçında konuk ettiği Karadağ'ı 96-85 mağlup etti.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 22:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye 96-85 Karadağ | MAÇ SONUCU - ÖZET (Milliler son hazırlık maçından zaferle ayrıldı)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesindeki son hazırlık maçında Karadağ'ı 96-85 yendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, karşılıklı basketlere sahne olurken ay-yıldızlı takım Cedi Osman, Alperen Şengün ve Şehmus Hazer'in etkili oyunuyla birinci periyodu 26-24 önde tamamladı.

Başa baş geçen ikinci çeyrekte Alperen Şengün ile skor üreten milliler, Karadağ'a savunmada karşılık veremedi ve soyunma odasına 49-47 geride girdi.

İkinci yarıya hücumda iyi bir başlayan Türkiye, özellikle Alperen Şengün'ün üstün performansıyla final periyoduna 12 sayılık (76-64) avantajla gitti.

Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, mücadeleyi 96-85 kazandı.

BAKAN BAK, MİLLİ MAÇI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ay-yıldızlı takımın Karadağ ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını yerinde izledi.

Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynanan özel maçı, saha kenarından takip etti.

Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyelerinden aynı zamanda Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, karşılaşmayı birlikte seyretti.

Maç sonunda soyunma odasına inen Bak, ay-yıldızlı takıma Avrupa Şampiyonası öncesi başarı diledi.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 26 SAYI

A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün, performansıyla maça damga vurdu.

Müsabakada 27 dakika 26 saniye süre alan NBA patentli ay-yıldızlı basketbolcu, 26 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 4 top çalma ile oynadı.

Ay-yıldızlı takımda Cedi Osman 19 sayı, Şehmus Hazer ve Futkan Korkmaz ise 10'ar sayıyla mücadele etti.

BASKETBOL&NBSP;GELİŞİM MERKEZİ KAPALI GİŞE

Türkiye-Karadağ hazırlık maçına basketbolseverler büyük ilgi gösterdi.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki (BGM) 10 bin kapasiteli ana salonda oynanan müsabakanın biletleri, maça saatler kala tükendi.

BGM'de tribünler Türk bayraklarıyla donatılırken kapalı gişe oynanan karşılaşmada taraftarlar, ay-yıldızlı bayraklarla milli maç heyecanını yaşadı.

Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
F.Bahçe - Kocaelispor | CANLI
DİĞER
Fenerbahçe'nin genç yıldızına Avrupa'dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho'nun gözdesi için ret kararı...
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplantı... Karar ne zaman açıklanır?
G.Saray Barış Alper için B planını yaptı!
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dortmund gol düellosunda 1 puana razı oldu Dortmund gol düellosunda 1 puana razı oldu 21:31
Gyökeres attı Arsenal farklı kazandı! Gyökeres attı Arsenal farklı kazandı! 21:27
Esenler Erokspor farka koştu! Esenler Erokspor farka koştu! 21:15
Mourinho'dan rotasyon sözleri! Mourinho'dan rotasyon sözleri! 20:38
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 20:05
Arsenal Eze'yi kadrosuna kattı! Arsenal Eze'yi kadrosuna kattı! 19:41
Daha Eski
Gaziantep FK - Gençlerbirliği | CANLI Gaziantep FK - Gençlerbirliği | CANLI 19:30
Bandırmaspor evinde farklı galip! Bandırmaspor evinde farklı galip! 18:43
Galatasaray kafilesi Kayseri'ye ulaştı Galatasaray kafilesi Kayseri'ye ulaştı 18:35
Can Uzun maça damga vurdu! Frankfurt farklı kazandı Can Uzun maça damga vurdu! Frankfurt farklı kazandı 18:32
"Üçte üç yaparak gruptan çıkmayı hedefliyoruz" "Üçte üç yaparak gruptan çıkmayı hedefliyoruz" 18:31
F.Bahçe - Kocaelispor | CANLI F.Bahçe - Kocaelispor | CANLI 18:03