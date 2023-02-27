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Belçika 54-82 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 12 Dev Adam galibiyetle kapadı!

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, Belçika ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 12 Dev Adam 54-82 kazandı ve turnuvayı galibiyetle kapadı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 00:14 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 00:31
Belçika 54-82 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 12 Dev Adam galibiyetle kapadı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 6'ncı ve son maçında Belçika'yı deplasmanda 82-54 mağlup etti. 19 sayı kaydeden Doğuş Özdemiroğlu mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.

MAÇ ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Belçika-Türkiye maçının hava atışı öncesinde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu ve tribünde destek pankartı açıldı.

SAHAYA SİYAH ATKILAR ATILDI

Mücadelenin ilk çeyreğinin bitmesine 4 dakika 16 saniye kala ise sahaya siyah atkılar atıldı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. Periyot Skoru: Belçika 14-22 Türkiye
2. Periyot Skoru: Belçika 31-45 Türkiye
3. Periyot Skoru: Belçika 45-64 Türkiye
4. Periyot Skoru: Belçika 54-82 Türkiye

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