Belçika 54-82 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 12 Dev Adam galibiyetle kapadı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 6'ncı ve son maçında Belçika'yı deplasmanda 82-54 mağlup etti. 19 sayı kaydeden Doğuş Özdemiroğlu mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.

MAÇ ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Belçika-Türkiye maçının hava atışı öncesinde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu ve tribünde destek pankartı açıldı.

SAHAYA SİYAH ATKILAR ATILDI

Mücadelenin ilk çeyreğinin bitmesine 4 dakika 16 saniye kala ise sahaya siyah atkılar atıldı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. Periyot Skoru: Belçika 14-22 Türkiye

2. Periyot Skoru: Belçika 31-45 Türkiye

3. Periyot Skoru: Belçika 45-64 Türkiye

4. Periyot Skoru: Belçika 54-82 Türkiye