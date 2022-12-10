Haberler Basket Erkek Milli Pınar Karşıyaka 96-75 Aliağa Petkimspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pınar Karşıyaka 96-75 Aliağa Petkimspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 96-75 yendi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 20:09
Pınar Karşıyaka 96-75 Aliağa Petkimspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İlk 4 dakikası Aliağa Petkimspor'un 10-9 üstünlüğüyle geçilen periyotta rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Pınar Karşıyaka, 7. dakika içinde farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 23-13. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 25-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 14. dakika içinde farkı 14 sayıya yükseltti: 38-24. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 49-35 galip gitti.

Üçüncü periyodun başında Pınar Karşıyaka, farkı 19 sayıya (56-37) çıkardı. Simmons, Nusret Yıldırım ve Prewitt'la aradaki farkı indiren rakibi karşısında son 2 dakikaya 60-55 önde giren ev sahibi ekip, periyodu 69-60 üstün geçti.

Son periyoda McCollum'un 3 sayılık basketleriyle başlayan ve farkı 16 sayıya (76-60) yükselten Pınar Karşıyaka, müsabakadan 96-75 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Umut Özgün Ergün

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 9, McCollum 38, Angola, Vitto Brown 21, Delgado 11, Ali Efe Barış 2, Berkan Durmaz 4, Thomas Akyazılı 5, Duşan Cantekin, Kuzminskas 4, Mert Celep 2

Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 5, Webster 9, Prewitt 21, Aldridge 6, Simmons 11, Ege Arar 6, Chery, Murat Meriç Kuntker 4, Nusret Yıldırım 13, Dorukhan Engindeniz, Ömercan Engin

1. Periyot: 25-17

Devre: 49-35

3. Periyot: 69-60

5 Faulle Çıkan: 26.16 Webster (Aliağa Petkimspor)

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