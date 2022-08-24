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Biz hazırız

A Milli Basketbol Takımı kaptanı Melih: İyi bir hazırlık dönemi geçirdik Türkiye taraftarıyla birlikte çok daha iyi oynayan, savaşan bir takım.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Biz hazırız
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 28 Ağustos Pazar günü Sırbistan'ı ağırlayacak olan A Milli Basketbol Milli Takımımız'da kaptan Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu "Biz hazırız. Bormio'daki kampla başladık. İstanbul ve Yunanistan'da hazırlık maçları oynadık. Şimdi önümüzde iki önemli ve zor maçımız var. Sonrasında da Avrupa Şampiyonası maçlarına çıkacağız. Bu dönem tüm takımın kaynaşması ve Ergin Ataman'ın neler istediğini anlamamız konusunda verimli geçti" dedi. Melip Mahmutoğlu şunları söyledi: "Önümüzde deplasmanda oynayacağımız Letonya maçı var. Zorlu geçecektir. Üstüne burada Sırbistan ile karşılaşacağız. O da aynı değerde zor maç olacak. Letonya, NBA'den oyuncuların da gelmesiyle kaliteli bir takıma sahip. Kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Umarım en iyi şekilde ülkemize galibiyetle döneriz.
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