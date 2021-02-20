Haberler Basket Erkek Milli Türkiye İsveç 88-80 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

88-80 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, FIBA 2022 Elemeleri D Grubu 5. maçında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 88-80 kazanan milli takım turnuva için gereken 13 sayılık farkı atamadığı için bileti garantileyemedi. , Avrupa Şampiyonası için 'nın karşısında kazanmasını bekleyecek.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 19:05 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 19:17
Türkiye İsveç 88-80 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIBA 2022 Elemeleri D Grubu'nda ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 88-80 kazanan milli takım, turnuvaya direkt katılım için gereken 13 sayılık farkı atamadığı için bileti garantileyemedi.

, Avrupa Şampiyonası'na katılım için 'nın karşısında kazanmasını bekleyecek. Öte yandan , son maçında Hırvatistan'a mağlup olursa da, Hollanda'nın İsveç'i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek.

BİRİNCİ PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 18-17 İSVEÇ

İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 39-35 İSVEÇ

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 62-57 İSVEÇ

MAÇ SONUCU: TÜRKİYE 88-80 İSVEÇ

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