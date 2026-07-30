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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol EuroLeague’de fikstür belli oldu

EuroLeague’de fikstür belli oldu

Türkiye'nin 3 takımla katıldığı EuroLeague'de ilk hafta programı belli oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
EuroLeague’de fikstür belli oldu

Türkiye'nin 3 takımla katıldığı EuroLeague'de ilk hafta programı belli oldu. Normal sezon, 24 Eylül Perşembe günü 6 maçla başlayacak ve 16 Nisan 2027 Cuma günü sona erecek. Play-in maçları 20-23 Nisan 2027, play-off serileri 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde yapılacak. Dörtlü Final ise 28-30 Mayıs 2027'de düzenlenecek.

İLK HAFTA PROGRAMI

24 EYLÜL PERŞEMBE

Kızılyıldız-Zalgiris

Dubai Basketbol-Real Madrid

Hapoel IBI-Bayern Münih

Barcelona-Anadolu Efes

Kosner Baskonia-Olympiakos

LDLC ASVEL-Maccabi Rapyd

Panathinaikos-Paris Basketbol

25 EYLÜL CUMA

Beşiktaş-Valencia Basket

Fenerbahçe-Virtus Bologna

Partizan-Emporio Armani Milan

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