EuroLeague’de fikstür belli oldu

Türkiye'nin 3 takımla katıldığı EuroLeague'de ilk hafta programı belli oldu. Normal sezon, 24 Eylül Perşembe günü 6 maçla başlayacak ve 16 Nisan 2027 Cuma günü sona erecek. Play-in maçları 20-23 Nisan 2027, play-off serileri 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde yapılacak. Dörtlü Final ise 28-30 Mayıs 2027'de düzenlenecek.
İLK HAFTA PROGRAMI
24 EYLÜL PERŞEMBE
Kızılyıldız-Zalgiris
Dubai Basketbol-Real Madrid
Hapoel IBI-Bayern Münih
Barcelona-Anadolu Efes
Kosner Baskonia-Olympiakos
LDLC ASVEL-Maccabi Rapyd
Panathinaikos-Paris Basketbol
25 EYLÜL CUMA
Beşiktaş-Valencia Basket
Fenerbahçe-Virtus Bologna
Partizan-Emporio Armani Milan