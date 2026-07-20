Larkin: Paranın peşinde koşmadım

Fenerbahçe'nin yeni transfer Shane Larkin, 'para için gitti' sözlerine yanıt verdi
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 08:50
Fenerbahçe'nin yeni transfer Shane Larkin, 'para için gitti' sözlerine yanıt verdi: "Fenerbahçe'ye transferim hiçbir zaman paranın peşinden koşmakla ilgili değildi. İsteseydim gider, 10, 12, hatta 15 milyon dolar kazanırdım. Ferrarimi alır, her gün antrenmana onunla giderdim. Ben gelmiş geçmiş en iyilerden biri olmak istiyorum. Hatta bunu yapan en iyi isim olmak istiyorum. Ben herkese saygı duyarım. Ben bir askerim."