En iyilerden biri

Anadolu Efes menajeri Pablo Laso, Fenerbahçe'ye transfer olan Shane Larkin, hakkında konuştu. Laso, şunları söyledi: "Anadolu Efes'in sıralamada daha yukarıda olmak için çalışması gereken bir takım olduğunu biliyoruz. Ancak aynı zamanda bazı şeyleri çok iyi yapmak zorunda olduğumuzu da kabul etmeliyiz.

ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDI

Ne Shane Larkin, ne Jordan Loyd, ne Ercan Osmani, ne de Pablo Laso...Efes, tüm oyunculardan üstün olmalı. Şu anda bana Shane Larkin'i sorarsanız, size onun son 10-15 yılda Avrupa'da forma giymiş en iyi oyunculardan biri olduğunu söylerim. Öyle ki Efes ile şampiyonluklar kazandı. Bazen bazı oyuncularla ayrılıklar yaşanır."