Potanın Perileri Kanada’yı ağırlıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçında bugün Kanada'yı ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maç, saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Diğer rakiplerimiz; Macaristan, Arjantin, Avustralya ve Japonya. Asya kıtası şampiyonu Avustralya ile en iyi 3 takım, Dünya Kupası bileti alacak.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
