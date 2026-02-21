NBA değer katacak

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa kurmayı planladığı ligin Avrupa basketboluna değer katacağına inandığını söyledi.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa kurmayı planladığı ligin Avrupa basketboluna değer katacağına inandığını söyledi. Türkoğlu, "NBA'in dünya çapındaki markası, değeri, organizasyon hacmi ve ekonomik anlamdaki gücü mutlaka buraya da yansıyacaktır" diye konuştu.