Kaf Kaf’a ağır fatura

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 10 maç öncesi düşme hattından kurtulmaya çalışan ligin köklü ekibi Karşıyaka'ya geçen hafta iç sahada oynanan olaylı Galatasaray karşılaşmasının faturası ağır oldu.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 10 maç öncesi düşme hattından kurtulmaya çalışan ligin köklü ekibi Karşıyaka'ya geçen hafta iç sahada oynanan olaylı Galatasaray karşılaşmasının faturası ağır oldu. Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 15 Şubat'ta Saha olayları ile küfürlü tezahüratlar nedeniyle hakemlerin 3 kez anons yaptırıp soyunma odasına gitmeleriyle 15 dakika duran maç sonrası yeşil-kırmızılılara toplam 500 bin TL ceza kesti.