İlk finalist Kartal

A Spor ekranlarından yayınlanan mücadelede Beşiktaş, Anadolu Efes’i 91-82 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Ziraat Bankası Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından yayınlanan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar, 91-82 kazanarak finale yükseldi. Beşiktaş GAİN'de Sertaç Şanlı 18 sayı – 4 ribaund, Jonah Mathews 12 sayı – 2 asist, Devon Dotson 11 sayı – 7 asist, Ismael Kamagate 10 sayı – 7 ribaund, Anthony Brown 9 sayı – 7 ribaund ile oynadı. Anadolu Efes'te ise PJ Dozier 24 sayı – 4 asist, Ercan Osmani 14 sayı – 3 asist, Jordan Loyd 13 sayı – 6 ribaund, Cole Swider 10 sayı ile mücadele etti.