12 Dev zirvede

A Milliler, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye’yi Yunanistan, Almanya, Sırbistan ve İspanya izledi.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Ay-yıldızlı ekibimiz, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini muhafaza etti. FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu), Türkiye'nin bundan önce açıklanan güç sıralamasındaki birinciliğine atıf yaparak "Zaten zirvedeydiler ve şimdi daha da iyi oldular" yorumunda bulundu. Türk vatandaşlığına geçen Malachi Flynn'in Bahçeşehir Koleji'ndeki performansından övgüyle bahsedilen açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu için "Türkiye, Flynn'in takıma katkısına derhal ihtiyacı olacak. Bu maç döneminde karşılaşacakları iki maçlık seriye bir bakın!" ifadelerine yer verildi. '12 Dev Adam'ı ilk 5'te sırasıyla Yunanistan, Almanya, Sırbistan ve İspanya takip etti.