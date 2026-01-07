CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Kanarya yıktı

Kanarya yıktı

Euroleague 20. hafta mücadelesinde Olympiakos'u ağırlayan Fenerbahçe Beko, 88-80 galip gelerek 13’üncü zaferine ulaştı

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kanarya yıktı

Euroleague 20. hafta karşılaşmasında ağırladığı Olympiakos'u 88-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, sezonun 13. zaferine ulaştı. Maça kötü başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 22-18, devreyi de 46-30 geride geçti. İkinci yarıya iyi başlayan F.Bahçe, rakibini yakaladı ve son periyoda 62-62 eşitlikle girildi. 26-18'lik seri yakalayan sarı lacivertiller, maçı da 88-80 kazandı.

F.Bahçe Guendouzi'nin transferinde mutlu sona yakın!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Beşiktaş’tan Inter’in yıldızına kanca! Gelmeye hazır
Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy'un torbacısını açıkladı: "Veyis Ateş kokoreç (kokain) getirecek"
G.Saray'dan Pape Gueye bombası!
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nijerya'dan Osimhen için açıklama! Nijerya'dan Osimhen için açıklama! 01:13
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:13
Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! 01:13
Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! 01:13
Fenerbahçe Beko evinde galip! Fenerbahçe Beko evinde galip! 01:13
Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! 01:13
Daha Eski
Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! 01:13
Cimbom'a sürpriz 6 numara! Cimbom'a sürpriz 6 numara! 01:13
F.Bahçeli yıldıza dev talip! F.Bahçeli yıldıza dev talip! 01:13
Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! 01:13
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 01:13
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 01:13