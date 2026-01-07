Kanarya yıktı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Euroleague 20. hafta karşılaşmasında ağırladığı Olympiakos'u 88-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, sezonun 13. zaferine ulaştı. Maça kötü başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 22-18, devreyi de 46-30 geride geçti. İkinci yarıya iyi başlayan F.Bahçe, rakibini yakaladı ve son periyoda 62-62 eşitlikle girildi. 26-18'lik seri yakalayan sarı lacivertiller, maçı da 88-80 kazandı.