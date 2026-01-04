Potada dev derbi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde nefesler tutuldu... 14'üncü haftada zirve mücadelesi veren iki ezeli rakip Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Liderlik koltuğunda oturan Kartal, son 2 yılın şampiyonu sarı-lacivertli ekibi konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın müsabakasında Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü görev alacak.

KARTAL'DAN REKOR SERİ

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ligde 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'nde en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, derbiyi de kazanarak müthiş serisini sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de çıktığı 13 maçın 11'inden zaferle ayrılan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda galip gelerek ezeli rakibinin yenilmezlik serisine son vermeyi amaçlıyor.

KANARYA ÇOK FORMDA

F.Bahçe Beko, Euroleague'de Baskonia'yı yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Sarılacivertliler son 10 maçın 9'unu kazanarak haftayı 3'üncü sırada tamamladı. Beşiktaş GAİN ise BKT Avrupa Kupası'nda son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu sezon 86.69 sayı, 33.85 ribaund ve 20.46 asist ortalamalarıyla oynadı. Sarı-lacivertliler 89.31 sayı, 32.92 ribaund ve 19.54 asist ortalamasıyla mücadele etti.