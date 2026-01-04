CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Potada dev derbi

Potada dev derbi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 13’te 13 yaparak liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş GAİN, bugün saat 20.30’da son 2 yılın şampiyonu ezeli rakibi Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde nefesler tutuldu... 14'üncü haftada zirve mücadelesi veren iki ezeli rakip Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Liderlik koltuğunda oturan Kartal, son 2 yılın şampiyonu sarı-lacivertli ekibi konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın müsabakasında Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü görev alacak.

KARTAL'DAN REKOR SERİ

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ligde 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'nde en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, derbiyi de kazanarak müthiş serisini sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de çıktığı 13 maçın 11'inden zaferle ayrılan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda galip gelerek ezeli rakibinin yenilmezlik serisine son vermeyi amaçlıyor.

KANARYA ÇOK FORMDA

F.Bahçe Beko, Euroleague'de Baskonia'yı yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Sarılacivertliler son 10 maçın 9'unu kazanarak haftayı 3'üncü sırada tamamladı. Beşiktaş GAİN ise BKT Avrupa Kupası'nda son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu sezon 86.69 sayı, 33.85 ribaund ve 20.46 asist ortalamalarıyla oynadı. Sarı-lacivertliler 89.31 sayı, 32.92 ribaund ve 19.54 asist ortalamasıyla mücadele etti.

SON DAKİKA
