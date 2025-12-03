CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sırada!

Türkiye, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sırada!

Türkiye, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında zirveye çıkarak elemelerdeki güçlü performansını perçinledi ve C Grubu’nda üst üste iki galibiyetle dikkat çekti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 16:24 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 16:25
Türkiye, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sırada!

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" birinci basamağa yükseldi.

FIBA'nın ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaşımında Türkiye, Katar'da düzenlenecek 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılma yolunda Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden ülkeler arasındaki güç sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye'yi ilk 5'te sırasıyla Almanya, Yunanistan, Sırbistan ve İspanya takip etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında pazar günü İsviçre'yi deplasmanda 85-60 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.

