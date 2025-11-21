Alimpijevic'in sırrı çalışmak

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e 8'de 8 yaparak başlayan Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Dusan Alimpijevic, başarının anahtarının çok çalışmak olduğunu söyledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 06:50
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e 8'de 8 yaparak başlayan Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Dusan Alimpijevic, başarının anahtarının çok çalışmak olduğunu söyledi. Sırp koç, "Saha içinde de saha dışında da basketbolun ve hayatın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Yeni oyuncularımız çok iyi isimler. Onlarla yeni bir yola çıktık. Şu anda gerçekten iyi gidiyoruz. Takım kimyası beklediğimden daha hızlı gelişti" dedi.

