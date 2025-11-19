CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Türk Telekom yıldızı Kyle Allman sakatlığı sebebiyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek!

Türk Telekom yıldızı Kyle Allman sakatlığı sebebiyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek!

Türk Telekom’un yıldız oyuncusu Kyle Allman, antrenman sırasında sağ hamstring kasından ciddi şekilde sakatlanarak sahalardan bir süre uzak kalacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 10:55
Türk Telekom yıldızı Kyle Allman sakatlığı sebebiyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'nın ABD doğumlu Karadağ vatandaşı oyuncusu Kyle Allman, sağ bacağından sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kyle Allman, BKT Avrupa Kupası'ndaki Beşiktaş maçının hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sağ arka uyluk adalesinden sakatlanmıştır. Sporcumuzun çekilen MR'ında yapılan kontrollerin ardından sağ hamstring (diz ardı kirişi) kasında yoğun kanama ve yırtık tespit edilmiştir." denildi.

28 yaşındaki şutör oyun kurucunun, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16,8 sayı, 3,2 asist, BKT Avrupa Kupası'nda ise 12,8 sayı, 3,2 asist ortalamaları bulunuyor.

