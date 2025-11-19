Türk Telekom yıldızı Kyle Allman sakatlığı sebebiyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'nın ABD doğumlu Karadağ vatandaşı oyuncusu Kyle Allman, sağ bacağından sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kyle Allman, BKT Avrupa Kupası'ndaki Beşiktaş maçının hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sağ arka uyluk adalesinden sakatlanmıştır. Sporcumuzun çekilen MR'ında yapılan kontrollerin ardından sağ hamstring (diz ardı kirişi) kasında yoğun kanama ve yırtık tespit edilmiştir." denildi.

28 yaşındaki şutör oyun kurucunun, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16,8 sayı, 3,2 asist, BKT Avrupa Kupası'nda ise 12,8 sayı, 3,2 asist ortalamaları bulunuyor.