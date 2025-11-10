CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Alperen Şengün'lü Houston Rockets Bucks'ı yendi! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Alperen Şengün'lü Houston Rockets Bucks'ı yendi! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Milwaukee Bucks'ı 122-115 yendi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 11:37 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 11:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün'lü Houston Rockets Bucks'ı yendi! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Milwaukee Bucks'ı 122-115 yendi.

Fiserv Forum'da Bucks'a konuk olan Rockets'ta 39 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Konuk takımda Kevin Durant 31 sayı, 3 ribaunt, 7 asistle en skorer isim oldu. Reed Sheppard ve Jabari Smith Jr, galibiyete 16'şar sayılık katkı sağladı.

Ev sahibi ekipte Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 8 ribaunt, 3 asistlik performans sergilerken, Ryan Rollins 19 sayı, 5 asist, Myles Turner 13, Cole Anthony 12 sayı kaydetti.

- Thunder, deplasmanda kazandı

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan son şampiyon Oklahoma City Thunder, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 114-100 yenerek 10. galibiyetini elde etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle takımını sırtlarken, Ajah Mitchell 21 sayı, Isaiah Hartenstein 18 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Grizzlies'ta ise Jaren Jackson Jr 17 sayı, 7 ribaunt, Cedric Coward 13 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü...
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı"
DİĞER
Benfica'da Jose Mourinho çılgına döndü! Mario Branco ile hakemin üzerine yürüdü...
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı!
Fenerbahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saran 10 Kasım için törende konuştu! Saran 10 Kasım için törende konuştu! 12:17
Dursun Özbek 10 Kasım'ı andı! Dursun Özbek 10 Kasım'ı andı! 12:13
Adalı'dan 10 Kasım mesajı! Adalı'dan 10 Kasım mesajı! 12:09
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! 11:56
Alperen yine "double-double" yaptı! Alperen yine "double-double" yaptı! 11:37
İspanya-Türkiye maçı ne zaman? İspanya-Türkiye maçı ne zaman? 11:36
Daha Eski
Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü... Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü... 11:30
Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişme! 11:06
Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? 10:16
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı" Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı" 10:16
Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! 09:50
Mourinho bu sefer hakemin üzerine yürüdü! Mourinho bu sefer hakemin üzerine yürüdü! 09:37