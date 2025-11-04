CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Spanoulis Yunanistan ile sözleşmesini uzattı!

Spanoulis Yunanistan ile sözleşmesini uzattı!

Yunanistan Basketbol Federasyonu, 43 yaşındaki Vassilis Spanoulis’in Yunanistan A Milli Basketbol Takımı’ndaki görevine devam edeceğini açıkladı. Spanoulis, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde takımın başında sahaya çıkacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 13:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spanoulis Yunanistan ile sözleşmesini uzattı!

Yunanistan Basketbol Federasyonu, 43 yaşındaki Vassilis Spanoulis'in Yunanistan A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü sürdüreceğini resmen duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı, kasım sonunda başlayacak FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde takımın başında olacak.

Spanoulis, 27 Kasım'da Selanik'te Romanya, 30 Kasım'da ise deplasmanda Portekiz ile oynanacak karşılaşmalarda parkede olacak. Bu süreç, Monaco ile 26 Kasım'da Anadolu Efes'e karşı oynayacağı EuroLeague maçı sonrasında yoğun bir tempoda devam edecek.

Yunanistan, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin B Grubu'nda Romanya ve Portekiz'in yanı sıra Karadağ ile mücadele edecek. İlk aşamayı geçen üç takım, A Grubu'nun (Danimarka, Gürcistan, İspanya, Ukrayna) en iyi üç ekibiyle birleşerek yeni bir altı maçlık seriye başlayacak. Bu ikinci tur sonunda ilk üç sırayı alan takımlar Dünya Kupası bileti kazanacak.

Spanoulis'in görevine devam etmesinde, NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun milli takıma olan bağlılığı da etkili oldu. Antetokounmpo, EuroBasket 2025'te bronz madalya kazandıktan sonra Spanoulis yönetiminde Yunanistan forması giymeye devam edeceğini açıklamıştı.

2023'ten bu yana milli takımın başında olan Vassilis Spanoulis, Paris 2024 Olimpiyatları'nda sekizincilik, EuroBasket 2025'te üçüncülük ve 2024 FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde elde edilen başarılarla dikkat çekmişti.

Duran gerçeği ortaya çıktı!
Buruk'tan orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i
DİĞER
Fenerbahçe’de başarının sırrı bu 7 maddede saklı! Tedesco cevabı sahada verdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyonun İmralıya gitmesi süreci güçlendirir | Cumhur İttifakı tam gaz devam!
İngiltere Ederson'u konuşuyor! Beşiktaş maçında atılan maddeler...
Serdal Adalı’dan acil toplantı kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tarihi akşamda ringlerin tozu kalkacak! Tarihi akşamda ringlerin tozu kalkacak! 12:35
Duran gerçeği ortaya çıktı! Duran gerçeği ortaya çıktı! 12:29
Charlotte FC'nin Zaha paylaşımında G.Saray detayı! Charlotte FC'nin Zaha paylaşımında G.Saray detayı! 12:27
Stefan Savic'ten Trabzonspor'a kötü haber! Stefan Savic'ten Trabzonspor'a kötü haber! 12:09
Serdal Adalı’dan acil toplantı kararı! Serdal Adalı’dan acil toplantı kararı! 12:08
Buruk'tan orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i 12:02
Daha Eski
Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı detayları! Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı detayları! 11:57
Muslera'dan maçın ardından yaylım ateşi! Muslera'dan maçın ardından yaylım ateşi! 11:56
EuroLeague 9. Hafta: Anadolu Efes ve Fenerbahçe maç takvimi! EuroLeague 9. Hafta: Anadolu Efes ve Fenerbahçe maç takvimi! 11:54
F.Bahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek... F.Bahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek... 09:27
Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması! Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması! 09:31
Liverpool-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler oynayacak mı? Liverpool-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler oynayacak mı? 09:59