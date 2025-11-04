Spanoulis Yunanistan ile sözleşmesini uzattı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yunanistan Basketbol Federasyonu, 43 yaşındaki Vassilis Spanoulis'in Yunanistan A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü sürdüreceğini resmen duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı, kasım sonunda başlayacak FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde takımın başında olacak.

Spanoulis, 27 Kasım'da Selanik'te Romanya, 30 Kasım'da ise deplasmanda Portekiz ile oynanacak karşılaşmalarda parkede olacak. Bu süreç, Monaco ile 26 Kasım'da Anadolu Efes'e karşı oynayacağı EuroLeague maçı sonrasında yoğun bir tempoda devam edecek.

Yunanistan, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin B Grubu'nda Romanya ve Portekiz'in yanı sıra Karadağ ile mücadele edecek. İlk aşamayı geçen üç takım, A Grubu'nun (Danimarka, Gürcistan, İspanya, Ukrayna) en iyi üç ekibiyle birleşerek yeni bir altı maçlık seriye başlayacak. Bu ikinci tur sonunda ilk üç sırayı alan takımlar Dünya Kupası bileti kazanacak.

Spanoulis'in görevine devam etmesinde, NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun milli takıma olan bağlılığı da etkili oldu. Antetokounmpo, EuroBasket 2025'te bronz madalya kazandıktan sonra Spanoulis yönetiminde Yunanistan forması giymeye devam edeceğini açıklamıştı.

2023'ten bu yana milli takımın başında olan Vassilis Spanoulis, Paris 2024 Olimpiyatları'nda sekizincilik, EuroBasket 2025'te üçüncülük ve 2024 FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde elde edilen başarılarla dikkat çekmişti.