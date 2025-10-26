Kartal zirveye kanatlandı

Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş GAIN, Bursaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, yeşil-beyazlıları 88-70 mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. Bursaspor ise beşinci maçında üçüncü mağlubiyetini aldı. Koç Dusan Alimpijevic'in ekibi, gelecek hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi deplasmanında sahne alacak. Beşiktaş'ta Devon Dotson 21 sayı, 3 asist; Brown 13 sayı, 5 ribaund; Kamagete 15 sayı, 6 ribaund; Mathews 10 sayı, 5 ribaund ile oynadı.
