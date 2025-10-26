CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Kartal zirveye kanatlandı

Kartal zirveye kanatlandı

Bu sezon potada fırtına gibi esen Beşiktaş, Bursaspor'u da yenerek 5'te 5 yaptı ve zirveye yerleşti

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kartal zirveye kanatlandı

Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş GAIN, Bursaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, yeşil-beyazlıları 88-70 mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. Bursaspor ise beşinci maçında üçüncü mağlubiyetini aldı. Koç Dusan Alimpijevic'in ekibi, gelecek hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi deplasmanında sahne alacak. Beşiktaş'ta Devon Dotson 21 sayı, 3 asist; Brown 13 sayı, 5 ribaund; Kamagete 15 sayı, 6 ribaund; Mathews 10 sayı, 5 ribaund ile oynadı.

Buruk kararını verdi! Sözleşme...
F.Bahçe'den Sörloth operasyonu!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
G.Saray'da tek hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i
Beşiktaş'ta parola 3 puan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray-Göztepe maçı öncesi son notlar! G.Saray-Göztepe maçı öncesi son notlar! 07:32
Meksika’da pole pozisyonu Norris’in! Meksika’da pole pozisyonu Norris’in! 01:16
Liverpool'un kabusu sürüyor! Liverpool'un kabusu sürüyor! 00:11
Liverpool'un kabusu sürüyor! Liverpool'un kabusu sürüyor! 00:11
Galatasaray’da hedef Anguissa! Galatasaray’da hedef Anguissa! 00:41
Meksika’da pole pozisyonu Norris’in! Meksika’da pole pozisyonu Norris’in! 01:16
Daha Eski
F.Bahçe'den Hollandalı yıldıza kanca! F.Bahçe'den Hollandalı yıldıza kanca! 23:44
G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? 23:45
G.Saray'da Buruk'u tedirgin eden gerçek! G.Saray'da Buruk'u tedirgin eden gerçek! 23:45
Hakan Çalhanoğlu Napoli'ye de boş geçmedi! Hakan Çalhanoğlu Napoli'ye de boş geçmedi! 23:45
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! 23:45
Onana kalesinde devleşti! Onana kalesinde devleşti! 23:45