CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Anadolu Efes'te Georgios Papagiannis şoku! Sakatlığı...

Anadolu Efes'te Georgios Papagiannis şoku! Sakatlığı...

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında dün oynanan Panathinaikos AKTOR maçında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 12:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes'te Georgios Papagiannis şoku! Sakatlığı...

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında dün oynanan Panathinaikos AKTOR maçında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde bir pozisyonda sakatlık geçiren Georgios Papagiannis'in, kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyat edileceği ve yaklaşık 8 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Aynı maçın ilk periyodunda rakibiyle girdiği mücadelede sol omzunda zedelenme meydana gelen milli basketbolcu Ercan Osmani'nin ise tedavisine başlandığı ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.

Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'a sahasında 95-81 mağlup olmuştu.

Dursun Özbek: Gelirde rekor kırdık!
Aziz Yıldırım konuşuyor | CANLI
DİĞER
Bülent Timurlenk’ten Osimhen uyarısı! “Galatasaray’da asıl kritik nokta...”
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! Gözler YSK'ya çevrildi
F.Bahçe'den transfer harekatı!
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin güncel borcu açıklandı! F.Bahçe'nin güncel borcu açıklandı! 12:12
Lecce - Sassuolo maçı detayları! (İtalya Serie A) Lecce - Sassuolo maçı detayları! (İtalya Serie A) 12:08
İşte günün maçlarının VAR hakemleri! İşte günün maçlarının VAR hakemleri! 12:07
Emircan Haney'den altın madalya! Emircan Haney'den altın madalya! 11:44
Manisa FK - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Manisa FK - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? 11:44
Pisa - Hellas Verona maçı detayları! İtalya Serie A Pisa - Hellas Verona maçı detayları! İtalya Serie A 11:41
Daha Eski
Van Spor FK - Pendikspor maçı detayları! Van Spor FK - Pendikspor maçı detayları! 11:38
F.Bahçe Divan Kurulu Toplantısı başladı! F.Bahçe Divan Kurulu Toplantısı başladı! 11:27
Başkan Özbek'ten transfer sözleri! Başkan Özbek'ten transfer sözleri! 11:25
Villarreal - Real Betis maçı detayları! Villarreal - Real Betis maçı detayları! 11:19
Özbek: Filistinli çocuklar misafirimiz olacak Özbek: Filistinli çocuklar misafirimiz olacak 11:01
Sevilla - Mallorca maçı detayları! (İspanya LaLiga) Sevilla - Mallorca maçı detayları! (İspanya LaLiga) 11:00