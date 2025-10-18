Anadolu Efes'te Georgios Papagiannis şoku! Sakatlığı...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında dün oynanan Panathinaikos AKTOR maçında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde bir pozisyonda sakatlık geçiren Georgios Papagiannis'in, kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyat edileceği ve yaklaşık 8 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Aynı maçın ilk periyodunda rakibiyle girdiği mücadelede sol omzunda zedelenme meydana gelen milli basketbolcu Ercan Osmani'nin ise tedavisine başlandığı ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.

Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'a sahasında 95-81 mağlup olmuştu.