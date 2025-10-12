ANADOLU EFES - MERKEZEFENDİ BASKET maçı izle! Anadolu Efes Merkezefendi Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Merkezefendi Basket maçı canlı izle! Süper Lig'in 3. haftasında Anadolu Efes, Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlıyor. Anadolu Efes, güçlü kadrosu ve ev sahibi avantajıyla Merkezefendi Belediyesi Basket'i karşılayacak. Taraftarlar maç öncesi kadroları inceliyor, oyuncu istatistiklerini takip ediyor ve hangi takımın galip geleceğini merak ediyor. Anadolu Efes'in son maçlardaki yüksek form grafiği ile Merkezefendi'nin sürpriz yapma potansiyeli, bu karşılaşmayı Süper Lig'in en çok izlenen maçlarından biri haline getiriyor. Peki, Anadolu Efes Merkezefendi Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ANADOLU EFES - MERKEZEFENDİ BASKET MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün, 12 Ekim 2025 Pazar günü, Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşıyor. Maç, saat 13:00'te başlayacak ve İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

ANADOLU EFES - MERKEZEFENDİ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli karşılaşma, beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Şifreli yayın için Digiturk 81. kanal veya Kablo TV 236. kanal üzerinden erişebilirsiniz.