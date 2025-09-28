TRANSFER HABERLERİ | Sertaç Şanlı Dubai Basketbol'da!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol, milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki basketbolcuyla ilgili, "Dubai Basketbol, tarihi Avrupa Ligi başlangıcına hazırlanırken Sertaç Şanlı, takımın ön sahasına değerli bir derinlik ve deneyim getirecek." ifadeleri kullanıldı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Avrupa Ligi'nde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olmuştu.

2023'te kurulan Dubai Basketbol, bu sezon ilk defa Adriyatik Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.