CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol TOFAŞ 80-78 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

TOFAŞ 80-78 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 2025-2026 sezonunun ilk haftasında TOFAŞ'a deplasmanda 80-78 mağlup oldu. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 23:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOFAŞ 80-78 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 2025-2026 sezonunun ilk haftasında TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yu 80-78 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Can Mavisu, Uğur Akyıldız, Kaan Büyükçil

TOFAŞ: Perez 4, Yiğitcan Saybir 16, Lewis 2, Blazevic 21, Thamasson 9, Özgür Cengiz 2, Whaley 1, Tolga Geçim 5, Kidd 14, Besson 6

Fenerbahçe Beko: Bacot Jr 10, Metecan Birsen 7, Tucker 24, Melih Mahmutoğlu 5, Hall 10, Melli 3, Boston Jr 2, Onuralp Bitim 9, Zagars, Colson 8

1. Periyot: 18-18

Devre: 43-39

3. Periyot: 58-61

7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor!
Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu?
DİĞER
Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'e tam destek! "Her zaman biz"
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması!
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko'dan kötü başlangıç! F.Bahçe Beko'dan kötü başlangıç! 23:00
Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! 22:52
Juventus evinde 2 puan bıraktı! Juventus evinde 2 puan bıraktı! 22:39
7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 22:08
Ümraniyespor ile Çorum FK yenişemedi! Ümraniyespor ile Çorum FK yenişemedi! 21:53
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! 20:51
Daha Eski
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! 20:20
Man. City evinde farklı galip! Man. City evinde farklı galip! 20:01
Fatih Tekke'den Oulai sözleri! Fatih Tekke'den Oulai sözleri! 19:39
Arda'nın 1 gol 1 asisti R. Madrid'e yetmedi! Arda'nın 1 gol 1 asisti R. Madrid'e yetmedi! 19:31
Liverpool'a G.Saray öncesi C. Palace şoku! Liverpool'a G.Saray öncesi C. Palace şoku! 19:27
Ferdi'li Brighton'dan müthiş geri dönüş! Ferdi'li Brighton'dan müthiş geri dönüş! 19:23