CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Beşiktaş'ın Kanadalı basketbolcusu Conor Morgan yeni sezonda da takımına güveniyor

Beşiktaş'ın Kanadalı basketbolcusu Conor Morgan yeni sezonda da takımına güveniyor

"Geçen sezon takım çok başarılıydı çünkü takım içerisinde ilişkimiz çok iyiydi. Aile gibiydik. Daha da başarılı olmayı iple çekiyorum"

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 11:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın Kanadalı basketbolcusu Conor Morgan yeni sezonda da takımına güveniyor

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın uzun forveti ve pivotu Conor Morgan, siyah-beyazlı formayla yeni sezonda başarılar kazanmak istediklerini söyledi.

Conor Morgan, geçen sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 59 maçta görev alarak, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

İrlanda asıllı Kanadalı basketbolcu, yeni sezon açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Çalışmalara yeni başladıklarını anımsatan Morgan, "Takıma yeni katılan oyuncularla oynayacağım için çok heyecanlıyım. Geçen sezon takım çok başarılıydı çünkü takım içerisinde ilişkimiz çok iyiydi. Aile gibiydik. Bu takımla da bu olguyu inşa edebileceğimizi düşünüyorum. Daha da başarılı olmayı iple çekiyorum." diye konuştu.

Geçen sezon kritik anlarda isabetli atışlarıyla ön plana çıkan 31 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Bu şutları sokmak ana hedefim değil ama oyunun içinde olmak istiyorum. Takımım için oyunu değiştirebilmek istiyorum. Önemli anlarda şutları potaya sokmaktan keyif alıyorum. Bu sene de takım olarak bunu yapabilirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum."

- "DUSAN İLE ARAMIZDAKİ İLİŞKİ ÇOK İYİ"

Conor Morgan, başantrenör Dusan Alimpijevic ile aralarındaki iletişimin çok iyi olduğunu aktardı.

Tecrübeli basketbolcu, Alimpijevic'in kendisinden ve takımdan neler beklediğini bildiğini vurgulayarak, "Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Dusan ile aramızdaki ilişki çok iyi. Takıma katılan yeni isimlere de sisteme kolay alışmaları için yardımcı oluyor. Umarım bu sene geçen seneden daha iyisini yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Reklam - Türk Telekom
Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz basınında!
DİĞER
İBB'den şehir trafiğine büyük darbe!
Borsa İstanbul'da rekor! Tarihin en yüksek seviyesi
Ömer Üründül Benfica- F.Bahçe maçını değerlendirdi
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serdar Adalı TFF binasına geldi Serdar Adalı TFF binasına geldi 11:03
Panathinaikos-Samsunspor maçı bilgileri! Panathinaikos-Samsunspor maçı bilgileri! 10:34
Ömer Üründül Benfica- F.Bahçe maçını değerlendirdi Ömer Üründül Benfica- F.Bahçe maçını değerlendirdi 10:27
Victor Nelsson'un transferinde flaş karar! Victor Nelsson'un transferinde flaş karar! 10:08
Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz basınında! Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz basınında! 09:41
Lausanne-Sport-Beşiktaş maçı detayları! Lausanne-Sport-Beşiktaş maçı detayları! 09:33
Daha Eski
Beşiktaş orta sahasını buldu! Beşiktaş orta sahasını buldu! 09:12
Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 08:39
Maçın ardından flaş yorum! "Sanki Avrupa Ligi bize daha uygun" Maçın ardından flaş yorum! "Sanki Avrupa Ligi bize daha uygun" 08:18
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! 01:06
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! 01:06
Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! 01:06