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Haberler Basketbol Manisa Basket Divissa 98-75 Rytas Vilnius (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manisa Basket Divissa 98-75 Rytas Vilnius (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta maçında Manisa Basket Divissa, Litvanya ekibi Rytas Vilnius'u 98-75 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 23:08
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Manisa Basket Divissa 98-75 Rytas Vilnius (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta maçında Manisa Basket Divissa, Litvanya ekibi Rytas Vilnius'u 98-75 mağlup etti.

Manisa Basket Divissa, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı.

Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasını Manisa Basket Divissa, 15-11 önde geçti. Kalan bölümde hücumlarından yararlanamayan rakibine karşı baskısını arttıran Türk temsilcisi, Chiozza ve Acuil'in etkili oyunuyla periyodu 28-18 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Manisa Basket Divissa'dan Leon Apaydın ve White'ın sayılarına konuk ekip Masiulis ve Enoch ile cevap verdi. İyi oyununa devam eden Manisa Basket Divissa, White'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışıyla farkı 16'ya çıkardı: 40-24. Bu bölümden sonra farkı indiren Rytas Vilnius karşısında Manisa Basket Divissa, soyunma odasına 49-43 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Manisa Basket Divissa iyi başladı. Manisa ekibi, Thomas ve Chiozza'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli atışlarla farkı açtı: 56-43. Savunmada da etkili olan Manisa Basket Divissa, maçın 25. dakikasını 61-47 önde geçti. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren Manisa Basket Divissa, son çeyreğe 72-59 önde girdi.

Final periyodunda da üstünlüğünü sürdüren Türk temsilcisi, White ve Besson'un sayılarıyla farkı 23 sayıya çıkardı: 82-59. Son 5 dakikaya 85-68 önde giren Manisa Basket Divissa, müsabakadan 98-75 galip ayrıldı.

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