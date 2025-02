Alperen Şengün NBA All Star 2025'te oynadı mı? Kaç sayı attı? Hangi takım kazandı? Alperen Şengün istatistikleri...

NBA All Star 2025 yeni formatıyla görücüye çıktı. Bu sezon 74. kez düzenlenen organizasyonda Alperen Şengün de yer alırken, Chuck's Global Stars Kenny's, Young Stars'ı 41-32 yenerek finalde Shaquille O'Neal'ın takımı ile karşı karşıya geldi. Alperen Şengün'ün takımı finalde Shaquille O'Neal'ın takımına kaybederek organizasyonda ikinci oldu. Basketbolseverler tarafından heyecanla takip edilen NBA All Star'da Türk basketbolcunun kaç sayı attığı merak edildi. Peki, Alperen Şengün NBA All Star 2025'te oynadı mı? Kaç sayı attı? Hangi takım kazandı? İşte Alperen Şengün istatistikleri...

ALPEREN ŞENGÜN NBA ALL STAR 2025'TE OYNADI MI?

Evet, Alperen Şengün NBA All Star 2025'te oynadı. Chuck's Global Stars Kenny's takımında yer alan genç basketbolcu, Kenny's Young Stars'ı karşısında süre alarak bu deneyimi yaşayan ikinci Türk oldu. Karşılaşmada sayılarda bulan Şengün, basketbolseverler tarafından heyecanla takip edildi.

ALPEREN ŞENGÜN KAÇ SAYI ATTI?

NBA All Star 2025 ilk maçında 2'de 2 isabetle başlayan Alperen Şengün, Young Stars'a karşı 4 sayı attı. Takımının finale çıkmasında katkıda bulunan başarılı basketbolcu, finalde ise Shaquille O'Neal'ın takımına karşı son saniyelerde süre aldı. Yeni formatta süre almayı başaran Alperen Şengün, NBA All Star tarihinde Mehmet Okur'dan sonra süre alan ikinci Türk basketbolcu oldu.

NBA ALL STAR 2025'İ KİM KAZANDI?

NBA All Star 2025 finalinde Chuck's Global Stars ile Shaquille O'Neal'ın takımı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Shaquille O'Neal'ın takımı kazanırken, organizasyon kazanan takımın oyuncularına 125 bin dolar para ödülü verecek. Kaybeden takımın oyuncuları ise 50'şer bin dolar alacak. NBA All Star'a katılan diğer takımların oyuncularına da 25'şer bin dolar para ödülü verilecek.

NBA ALL STAR'DA YENİ FORMAT NASIL?

NBA, All Star'a olan ilginin azalmasını engellemek için yeni format düzenleneceğini açıklamıştı. 2025 yılında yapılan organizasyonda dört takımlı ve üç maçlı bir mini turnuva yapıldı. Yarı finalde birer maç yapan takımlardan kazananlar finalde oynamaya hak kazandı. Süre ile oynanmayan karşılaşmalarda 40 sayıya ulaşan takımlar mücadeleyi kazandı.