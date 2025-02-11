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Haberler Basketbol Anadolu Efes'te Stanley Johnson ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes'te Stanley Johnson ile yollar ayrıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Stanley Johnson ile yollarını ayırdı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 14:18
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Anadolu Efes'te Stanley Johnson ile yollar ayrıldı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sebeplerden ötürü ABD'ye giden Stanley Johnson ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Stanley'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz." denildi.

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