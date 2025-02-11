Anadolu Efes'te Stanley Johnson ile yollar ayrıldı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sebeplerden ötürü ABD'ye giden Stanley Johnson ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Stanley'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz." denildi.
Ailevi sebeplerden ötürü Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Stanley Johnson ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Stanley'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz. Thank you Stanley! pic.twitter.com/JJYSV2d870— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) February 11, 2025