Galatasaray 84-63 Saint Quentin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Fransız temsilcisi Saint Quentin'i farklı bir skorla mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 84-63'lük üstünlükle tamamlayan sarı-kırmızılılar, seride 1-0 öne geçti.

Maça etkili başlayan Galatasaray, özellikle savunmadaki disiplinli oyunuyla rakibine fırsat tanımadı. Hücumda yüksek yüzdeyle oynayan temsilcimiz, farkı maç boyunca koruyarak rahat bir galibiyet elde etti.

Galatasaray, serinin ikinci maçında Saint Quentin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, bu maçı da kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.