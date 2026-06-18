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Haberler Voleybol Filenin Sultanları, Fransa'yı set vermeden devirdi!

Filenin Sultanları, Fransa'yı set vermeden devirdi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 21:15 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 21:37
Filenin Sultanları, Fransa'yı set vermeden devirdi!

Karşılaşmaya blok sayıları ve Vargas'ın etkili smaçlarıyla başlayan Türkiye, 5-1 üstünlük sağladı. İki takımın karşılıklı sayılar bulduğu bölümün ardından Fransa farkı 2'ye (13-11) indirdi. Son bölümde daha az hata yapan ay-yıldızlılar, Vargas'ın 8 sayı ürettiği ilk seti, 25-17 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin ilk 14 sayısı 7-7 beraberlikle geçildi. Oyunda üstünlüğü ele geçiren ay-yıldızlı ekip, Fransa'nın servis hataları ve İlkin Aydın'ın servis sayılarıyla farkı 3'e çıkardı: 13-10. Bu sayıdan sonraki 11 oyunun 7'sini alan Fransa, 17-17 eşitliği yakaladı. Vargas'ın smaç ve servis sayılarına, Depie, Elouga ve blok sayılarıyla karşılık veren Fransa, sette ilk kez öne geçti: 20-21. Son bölümde Elif Şahin'in servis serisiyle oyuna yeniden ağırlığını koyan milli takım, çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 üstün tamamladı.

Fransa, üçüncü sete 5-1'lik üstünlükle başladı ve Türkiye'ye mola aldırdı. Molanın ardından Vargas ve Jack-Kısal ile sayılar üreten milli takım, farkı kapatarak 10-9 öne geçti. Fransa'nın etkili hücumlarının arından servislerde yaptığı hatalarla sette 15-15 eşitlik sağlandı. Karşılıklı sayıların ardından Vargas ve Jack-Kısal ile etkisini artıran Türkiye, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Melissa Vargas'ın 22 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından milli takım, 4. galibiyetini alırken Fransa, 5. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Türkiye: İlkin Aydın, Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal, Saliha Şahin, Melissa Vargas, Berka Buse Özden (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Hande Baladın, Defne Başyolcu)

Fransa: Sylves, Cazaute, Ndiaye, Elouga, Rotar, Danard-Selosse (Gelin, Schalk, Stojiljkovic, Ratahiry, Depie, Jaegy)

Setler: 25-17, 25-23, 25-20

Süre: 90 dakika

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