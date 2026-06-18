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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz talip!

Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz talip!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve yeni sözleşme görüşmelerinde sonuç alınamayan Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz bir takım talip oldu. Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılar ile anlaşamaması durumunda resmi temasların başlayacağı ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 01:31
Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz talip!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Avrupa'dan dikkat çeken bir kulüp devreye girdi.

Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz talip!

Sarı-kırmızılı yönetim ile Arjantinli futbolcu arasında yeni sözleşme görüşmeleri devam ederken, Portekiz devi Benfica'nın tecrübeli forveti yakından izlediği öne sürüldü.

Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz talip!

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın aktardığı bilgilere göre Benfica, Mauro Icardi'nin sözleşme sürecini dikkatle takip ediyor.

Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz talip!

Portekiz temsilcisinin, kadrosunda yaşanabilecek olası ayrılıklara karşı alternatif isimler üzerinde çalıştığı ve bu doğrultuda Icardi'yi önemli adaylardan biri olarak değerlendirdiği belirtildi.

Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz talip!

RESMİ GİRİŞİM İHTİMALİ MASADA

Haberde yer alan detaylara göre Benfica şu aşamada oyuncunun durumunu analiz ediyor. Ancak hücum hattında önemli bir oyuncunun takımdan ayrılması halinde Portekiz ekibinin transfer için resmi adımlar atabileceği ifade edildi.

Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz talip!

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray yönetimi ile Mauro Icardi cephesi arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde henüz uzlaşma sağlanmış değil.

Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz talip!

Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız futbolcuya bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro kazanç sağlayacak ve 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.

Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz talip!

Öte yandan Icardi tarafının ise yıllık ücret konusunda daha yüksek bir beklenti içerisinde olduğu öğrenildi.

Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz talip!

Taraflar arasındaki müzakerelerde şu ana kadar kesin bir sonuç çıkmazken, Benfica'nın ilgisi sürece yeni bir hareketlilik kattı.

Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz talip!

Portekiz kulübünün gelişmeleri yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde transfer yarışına güçlü şekilde dahil olabileceği belirtildi.

Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz talip!

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