Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz talip!
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve yeni sözleşme görüşmelerinde sonuç alınamayan Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz bir takım talip oldu. Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılar ile anlaşamaması durumunda resmi temasların başlayacağı ifade edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 01:31
Portekiz temsilcisinin, kadrosunda yaşanabilecek olası ayrılıklara karşı alternatif isimler üzerinde çalıştığı ve bu doğrultuda Icardi'yi önemli adaylardan biri olarak değerlendirdiği belirtildi.
RESMİ GİRİŞİM İHTİMALİ MASADA
Haberde yer alan detaylara göre Benfica şu aşamada oyuncunun durumunu analiz ediyor. Ancak hücum hattında önemli bir oyuncunun takımdan ayrılması halinde Portekiz ekibinin transfer için resmi adımlar atabileceği ifade edildi.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Galatasaray yönetimi ile Mauro Icardi cephesi arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde henüz uzlaşma sağlanmış değil.
Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız futbolcuya bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro kazanç sağlayacak ve 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.
Öte yandan Icardi tarafının ise yıllık ücret konusunda daha yüksek bir beklenti içerisinde olduğu öğrenildi.
Taraflar arasındaki müzakerelerde şu ana kadar kesin bir sonuç çıkmazken, Benfica'nın ilgisi sürece yeni bir hareketlilik kattı.
Portekiz kulübünün gelişmeleri yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde transfer yarışına güçlü şekilde dahil olabileceği belirtildi.
İşte o haber...
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