Portekiz temsilcisinin, kadrosunda yaşanabilecek olası ayrılıklara karşı alternatif isimler üzerinde çalıştığı ve bu doğrultuda Icardi'yi önemli adaylardan biri olarak değerlendirdiği belirtildi.

RESMİ GİRİŞİM İHTİMALİ MASADA Haberde yer alan detaylara göre Benfica şu aşamada oyuncunun durumunu analiz ediyor. Ancak hücum hattında önemli bir oyuncunun takımdan ayrılması halinde Portekiz ekibinin transfer için resmi adımlar atabileceği ifade edildi.