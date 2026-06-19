Galatasaray'dan Emirhan İlkhan hamlesi! Torino'nun bonservis talebi ortaya çıktı
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Yabancı kuralının değişip değişmeyeceği belirsizliğini korurken sarı-kırmızılı yönetimin takıma yerli takviyesi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu doğrultuda Emirhan İlkhan'ı gündemine aldığı öne sürülürken Torino'nun bonservis talebi ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'ın bu doğrultuda öncelik verdiği isim Torino forması giyen eski Beşiktaşlı eski Emirhan İlkhan oldu.
İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'ya göre 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna sarı-kırmızılı takımın bir süredir ilgisi bulunuyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un beğendiği genç futbolcu için Torino'nun beklentisinin 6 milyon euro olduğu aktarıldı.
Sözleşmesindeki opsiyon kullanılan Emirhan'ın mukavelesi 2027 yılının haziran ayına kadar uzatılmıştı.
Sarı- kırmızılılar ya Torino ile masaya oturup bu bedeli aşağıya çekmeye çalışacak ya da gelecek sezon bedelsiz transfer etmeye çalışacak.
Transfermarkt verilerine göre Emirhan İlkhan'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
İlkhan, bu sezon Torino formasını 22 maçta giyerken takımına 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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