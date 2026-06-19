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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Emirhan İlkhan hamlesi! Torino'nun bonservis talebi ortaya çıktı

Galatasaray'dan Emirhan İlkhan hamlesi! Torino'nun bonservis talebi ortaya çıktı

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Yabancı kuralının değişip değişmeyeceği belirsizliğini korurken sarı-kırmızılı yönetimin takıma yerli takviyesi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu doğrultuda Emirhan İlkhan'ı gündemine aldığı öne sürülürken Torino'nun bonservis talebi ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Emirhan İlkhan hamlesi! Torino'nun bonservis talebi ortaya çıktı

Yeni sezonda yabancı kuralının değişip değişmeyeceği belirsizliğini korurken, Galatasaray yönetimi takıma yerli takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Emirhan İlkhan hamlesi! Torino'nun bonservis talebi ortaya çıktı

Türkiye'de aradığı ismi bulamayan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan'ı gündemine aldı.

Galatasaray'dan Emirhan İlkhan hamlesi! Torino'nun bonservis talebi ortaya çıktı

İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar yabancı kuralı nedeniyle orta sahaya Türk bir oyuncu transfer etmek istiyor.

Galatasaray'dan Emirhan İlkhan hamlesi! Torino'nun bonservis talebi ortaya çıktı

Galatasaray'ın bu doğrultuda öncelik verdiği isim Torino forması giyen eski Beşiktaşlı eski Emirhan İlkhan oldu.

Galatasaray'dan Emirhan İlkhan hamlesi! Torino'nun bonservis talebi ortaya çıktı

İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'ya göre 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna sarı-kırmızılı takımın bir süredir ilgisi bulunuyor.

Galatasaray'dan Emirhan İlkhan hamlesi! Torino'nun bonservis talebi ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un beğendiği genç futbolcu için Torino'nun beklentisinin 6 milyon euro olduğu aktarıldı.

Galatasaray'dan Emirhan İlkhan hamlesi! Torino'nun bonservis talebi ortaya çıktı

Sözleşmesindeki opsiyon kullanılan Emirhan'ın mukavelesi 2027 yılının haziran ayına kadar uzatılmıştı.

Galatasaray'dan Emirhan İlkhan hamlesi! Torino'nun bonservis talebi ortaya çıktı

Sarı- kırmızılılar ya Torino ile masaya oturup bu bedeli aşağıya çekmeye çalışacak ya da gelecek sezon bedelsiz transfer etmeye çalışacak.

Galatasaray'dan Emirhan İlkhan hamlesi! Torino'nun bonservis talebi ortaya çıktı

Transfermarkt verilerine göre Emirhan İlkhan'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Galatasaray'dan Emirhan İlkhan hamlesi! Torino'nun bonservis talebi ortaya çıktı

İlkhan, bu sezon Torino formasını 22 maçta giyerken takımına 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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