PETKİMSPOR-GALATASARAY Basketbol maçı CANLI İZLE | Petkimspor-Galatasaray erkek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Petkimspor ile Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler tarafından merakla beklenen mücadele, İzmir'de, Enka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak. İki önemli takım arasında oynanacak maçın yayın bilgileri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Petkimspor - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PETKİMSPOR - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Petkimspor - Galatasaray basketbol maçı 29 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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