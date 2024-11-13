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Haberler Basketbol Beşiktaş - Gran Canaria basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

Beşiktaş - Gran Canaria basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş ile Gran Canaria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Gran Canaria basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 15:30
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Beşiktaş - Gran Canaria basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. A Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Gran Canaria ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Gran Canaria basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞIKTAŞ - GRAN CANARIA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Gran Canaria basketbol maçı 13 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR YILDIZ'da canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Gran Canaria MAÇI CANLI İZLE

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