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Panathinaikos Ergin Ataman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Yunanistan ekibi Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesini 3 yıl uzatıldığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 20:11
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Panathinaikos Ergin Ataman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u yıllar sonra EuroLeague ve Yunanistan Ligi'nde şampiyon yapan başantrenör Ergin Ataman, Yunan ekibiyle sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli koçun 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtilirken, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım" ifadelerinde bulundu.

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