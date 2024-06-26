Haberler Basketbol Türk Telekom Yunan forvet Charalampopoulos'u transfer etti

Türk Telekom Yunan forvet Charalampopoulos'u transfer etti

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, Yunan forvet Vassilis Charalampopoulos'u transfer etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 18:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türk Telekom Yunan forvet Charalampopoulos'u transfer etti

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İtalya'nın Dinamo Sassari ekibinde forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Geride kalan sezonda İtalyan ekibiyle 29 maça çıkan 2,04 metre boyundaki oyuncu, 8,9 sayı ortalamasıyla oynadı. Yunan forvet, geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 10,8 sayı, 4 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kariyerinde Panathinaikos ve Olympiakos'ta da forma giyen Charalampopoulos, dönem dönem Yunanistan Milli Takımı'ndan da davet alıyor.

Erdem Can'ı tekrar başantrenörlüğe getiren Türk Teekom; Mahir Ağva, Anthony Brown ve Javon Bess'ten sonra dördüncü transferini Charalampopoulos'la gerçekleştirmiş oldu.

Gruptan nasıl çıkarız? İşte tüm ihtimaller
EURO 2024'te hedef son 16! İşte Montella'nın ilk 11'i
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan çifte bomba! 35 milyon Euro'luk operasyon
Başkan Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan’dan A Milli Takım'a destek
40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyon F.Bahçe Beko’nun bayrağı köprüye asıldı
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı
Emeklilere refah payı var mı?
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE
Bursa lise taban puanları 2024 MEB LGS
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyon F.Bahçe Beko’nun bayrağı köprüye asıldı Şampiyon F.Bahçe Beko’nun bayrağı köprüye asıldı 18:01
Türk Telekom'a Yunan forvet! Transfer açıklandı Türk Telekom'a Yunan forvet! Transfer açıklandı 17:57
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı 17:47
F.Bahçe'den o isme Alex kancası! F.Bahçe'den o isme Alex kancası! 16:48
"Bu çocuklar bizim çocuklarımız!" "Bu çocuklar bizim çocuklarımız!" 16:23
Bodrum FK genç yeteneği açıkladı! Bodrum FK genç yeteneği açıkladı! 16:19
Daha Eski
İngiliz devinden Arda Güler bombası! İngiliz devinden Arda Güler bombası! 16:08
Türkiye - Çekya maçı tüm detaylar! Türkiye - Çekya maçı tüm detaylar! 14:41
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor 14:07
Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! 13:51
Hangi pozisyonda görev alacak? Mercan açıkladı! Hangi pozisyonda görev alacak? Mercan açıkladı! 13:09
Mike Daum'un yeni adresi belli oldu! Mike Daum'un yeni adresi belli oldu! 12:56