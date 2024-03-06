Porto 90-80 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Portekiz ekibi Porto'ya 90-80 yenildi.
Porto şehrindeki Dragao Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-15 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 42-32 üstünlükle girdi.
Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle farkı indirmeye çalışsa da final periyoduna Porto'nun 62-57 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Portekiz temsilcisi, mücadeleyi 90-80 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.