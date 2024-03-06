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Porto 90-80 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto’ya 90-80 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Porto’da 27 sayıyla Cleveland Melvin oldu. Bahçeşehir Koleji’nde ise Axel Bouteille 18 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Porto, rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Serinin ikinci ve son maçı 13 Mart Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 01:19
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Porto 90-80 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Portekiz ekibi Porto'ya 90-80 yenildi.

Porto şehrindeki Dragao Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-15 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 42-32 üstünlükle girdi.

Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle farkı indirmeye çalışsa da final periyoduna Porto'nun 62-57 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Portekiz temsilcisi, mücadeleyi 90-80 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

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