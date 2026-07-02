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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Hull City, Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı açıkladı

Hull City, Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı açıkladı

İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, İskoç takımı Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 16:10
Hull City, Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı açıkladı

İngiltere Premier Lig'in çiçeği burnunda ekibi Hull City, İskoçya ekiplerinden Rangers'ta forma giyen kaleci Jack Butland'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki kaleci, kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık bir sözleşme imzalayarak Tigers'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenen Hull City, Coventry City ve Ipswich Town'ın ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştu.

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