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Beşiktaş Emlakjet BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria'nın konuğu

Son dakika spor haberleri... BKT Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcmiz Beşiktaş Emlakjet, 6 Mart Çarşamba günü İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 12:00
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Beşiktaş Emlakjet BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria'nın konuğu

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turu müsabakasında 6 Mart Çarşamba günü İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.

Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Organizasyonda A Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, 9'ar galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 6. sırada yer almıştı.

Oynadığı müsabakaların 12'sini kazanan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Dreamland Gran Canaria ise B Grubu'nu 3. basamakta tamamlamıştı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turu geçecek takım, çeyrek finale yükselecek.

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