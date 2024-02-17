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Anadolu Efes finalde

Konya’daki Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde A.Efes, Karşıyaka’yı 81-77 mağlup ederek finale çıktı. 23 sayı atan Larkin, galibiyetin mimarı oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Anadolu Efes finalde

Konya'da düzenlenen ING Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Çeyrek finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 geçen lacivert- beyazlılar, yarı finalde de İzmir ekibini 81-77 mağlup ederek finale yükseldi. Anadolu Efes, ilk periyodu 23-16 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de skor avantajını koruyan lacivert-beyazlılar, Larkin- Pleiss ikilisinin iyi oyunuyla rakibine üstünlük sağlayıp periyodu 13-14, devreyi de 36-30 önde tamamladı.

4 OYUNCU ÇIFT HANEYE ULAŞTI

Üçüncü çeyreğe sayılarla başlayan Karşıyaka, Mc- Collum ve Carey'in sayılarıyla Efes'i yakaladı. Karşılıklı basketler geçilen 3. periyot, 57-56 Anadolu Efes'in lehine tamamlandı. Büyük bir heyecana sahne olan final periyodunda son bölüme Anadolu Efes, üstün girmeyi başardı. Karşıyaka karşısında son bölümü iyi oynayan İstanbul ekibi periyodu 24-21, maçı da 81-77 kazanarak finale çıktı. Efes'te Larkin 23 sayıyla maçın en skoreri olurken, Pleiss 16, Erten 10 ve Clyburn 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.

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