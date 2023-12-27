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Ratiopharm Ulm 79-85 Türk Telekom (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... BKT Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Türk Telekom, Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm'ü mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:27
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Ratiopharm Ulm 79-85 Türk Telekom (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 13. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 85-79 mağlup etti.

Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanan ve ilk çeyreği 19-19 berabere geçilen maçın devresine ev sahibi ekip 41-40 öne gitti.

İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü ele geçiren ve son çeyreğe 61-56 üstün giren başkent temsilcisi, salondan 85-79 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Türk Telekom, gruptaki 4. galibiyetini elde ederken, Alman ekibi 5. mağlubiyetini yaşadı.

Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.

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