Pınar Karşıyaka yükselişini sürdürüyor

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-85 mağlup eden Pınar Karşıyaka, üst üste 5'inci galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. İlk 3 periyodu başa baş giden karşılaşmanın son bölümünde rakibin hatalarından faydalanarak zafere uzanan yeşil-kırmızılı takımda Eric Mc Collum, bulduğu 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Strasbourg'u 87-72 yenip rakibinden liderliği devraldıktan sonra ligde Bahçeşehir Koleji'ni dize getirerek yoluna kayıpsız devam eden Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, "Yorgunluğun etkisiyle son periyotta bazı hatalar oldu ama kazanmanın yolunu bulmalıydık ve bunu başardık. Harika bir haftayı bitirdik. Önemli olan kazanmaktı" dedi.

Pınar Karşıyaka, ligde 9 Aralık'ta Galatasaray'ı konuk edecek.